John Carmack annuncia le sue dimissioni da Meta

Dopo che le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi circa una possibile fuoriuscita di John Carmack dall’organico di Meta, il consulente esecutivo per la VR della compagnia di Mark Zuckerberg ha ufficializzato le sue dimissioni.

In un post pubblicato dallo stesso Carmack su Facebook, il papà di Doom accusa Meta di profonda inefficienza: “Abbiamo un sacco di persone e risorse, ma ci auto-sabotiamo e sprechiamo ciò che abbiamo. Non c’è modo di indorare la pillola: credo che la nostra struttura stia operando alla metà dell’efficienza necessaria a rendermi felice.”

Carmack spiega che lavorare in Meta è stato molto difficile giacché le sue indicazioni e i suoi suggerimenti venivano spesso ignorati, per questo non è mai riuscito a far virare il team in una direzione precisa, inoltre non è mai riuscito a evitare che delle decisioni stupide prese da altri causassero danni. È per questo motivo che ha deciso di lasciare la compagnia e dedicarsi esclusivamente alla sua nuova start-up, Keen Technologies, che si occupa di intelligenza artificiale generale e machine learning.