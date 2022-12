Daniel Alegre, presidente e COO di Activision Blizzard, si dimette

Activision Blizzard sta per perdere il suo presidente e direttore operativo ora che Daniel Alegre ha firmato la lettera di dimissioni.

La notizia è rimbalzata sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo che Alegre lascerà la compagnia di Call of Duty e Diablo per iniziare un altro lavoro altrove. Il manager era entrato in Activision Blizzard all’inizio del 2020 e lascerà il suo posto alla fine dell’anno fiscale in corso, dunque il 31 marzo 2023.

Nei tre anni di presidenza, Daniel Alegre ha dovuto far fronte a diverse crisi, tra cui quella sulle molestie che ha coinvolto Activision Blizzard e che ancora non si è conclusa, oltre alla controversa proposta di acquisizione della compagnia da parte di Microsoft che sta tenendo banco da ormai molti mesi.