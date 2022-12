One Piece Odyssey torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di One Piece Odyssey che porta gli spettatori alla scoperta di Memoria, un mondo costruito con i ricordi delle avventure passate della Ciurma di Cappello di Paglia. Il video si concentra sulle memorie di Marineford e Dressrosa.









Nell’arco originale di Marineford, Luffy combatte per cercare di mettere in salvo Portgas D. Ace, suo fratello. In One Piece Odyssey, Luffy fronteggia una volta ancora le battaglie che ha condotto, ma questa volta assieme alla Ciurma di Cappello di Paglia. L’arco della memoria di Dressrosa porterà i giocatori sull’isola sotto il gioco di Doflamingo, che ha deciso di usare il Birdcage per impedire alla gente di lasciare il luogo. Con le taglie sulla propria testa, la Ciurma, accompagnata da Sabo e Trafalgar Law, deve sconfiggere una volta ancora il potente Doflamingo.

One Piece Odyssey, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima.