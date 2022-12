Marvel's Spider-Man 2 debutterà nell'autunno 2023

Nessuna precisazione riguardo la data che vedrà il lancio del sequel Marvel’s Spider-Man 2, ma attraverso il blog ufficiale di PlayStation ora abbiamo una finestra di lancio: si tratta dell’autunno 2023. Ecco la breve dichiarazione di Bryan Inithar, direttore creativo del gioco che ha condiviso la notizia:

“Che anno è stato per PlayStation Studios; qui a Insomniac Games siamo rimasti in soggezione assoluta per il lavoro dei nostri colleghi. Congratulazioni a tutti per il successo del 2022… e il prossimo anno sarà altrettanto entusiasmante mentre continuiamo a preparare Marvel’s Spider-Man 2 per il debutto il prossimo autunno”.

Del nuovo progetto di Insomniac Games sappiamo ancora poco, ma sembrerebbe che l’esordio di Venom tinga la trama di colori più oscuri rispetto al titolo precedente, e la riformulazione del personaggio di Harry Osborn suggerisce una maggiore rilevanza del suo ruolo in questo capitolo. Attendiamo novità!