Assassin’s Creed: Codename Jade, trapelato un video di gameplay

Un leak mostra un video di gameplay di Assassin’s Creed: Codename Jade, titolo dell’amatissimo franchise in fase di sviluppo per dispositivi iOS e Android.

Nel filmato viene mostrato il gioco in azione e il focus è posto sul sistema di combattimento, il parkour, la furtività e i diversi luoghi che vivremo attraverso il titolo, ambientato nell’antica Cina del 215 a.C.

Assassin’s Creed: Codename Jade è stato annunciato all’inizio di quest’anno, e non è l’unico progetto che attualmente ritroviamo nel cantiere di Ubisoft: previsti per i prossimi anni su console e PC abbiamo infatti Assassin’s Creed Mirage, Codename RED e Codename HEXE. E se volete approfondire il futuro dell’amatissimo franchise, qui trovate lo speciale dedicato.