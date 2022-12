TGM Awards 2022: le nostre nomination dei giochi dell'anno

Ormai da qualche anno sono diventati una tradizione irrinunciabile: i TGM Awards tornano anche quest’anno per celebrare i migliori videogiochi del 2022.

Anche questa volta la redazione di The Games Machine ha scelto le nomination, mentre è in corso una valutazione interna per stablire non soltanto quale sia il miglior action o il videogioco con la trama migliore del 2022, giusto per citare un paio di categorie, ma anche per stabilire il GOTY, ossia il gioco dell’anno. Nella categoria regina troviamo dei veri e propri pezzi da novanta: da Elden Ring a God of War Ragnarok, passando per Neon White, Return to Monkey Island e Vampire Survivors. Un breve elenco che racchiude generi diversi e valori produttivi differenti, giusto per sottolineare che il 2022 non è stato solo un anno di blockbuster di livello, ma ha portato con sé anche titoli indipendenti e medie produzioni di grande qualità.

In ogni caso, ecco a voi le nomination dei TGM Awards 2022. Nei prossimi giorni, una volta completato il processo di votazione, vi proporremo i vincitori.

TGM AWARDS PER GENERE

Azione

Gli action nell’accezione più vasta possibile, a patto che i nervi del giocatore siano cruciali almeno quanto il cervello.

Bayonetta 3

God of War Ragnarok

Neon White

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge

Vampire Survivors

Role Playing Game

I giochi di ruolo (e d’azione) che piacciono a noi, densi, profondi e aderenti al genere in termini di stat, attributi ma anche per via simulativa.

Elden Ring

Expeditions Rome

Soul Hackers 2

Steelrising

Xenoblade Chronicles 3

Tattica e Strategia

Il rinato genere dei tattici a turni o anche i migliori esempi di strategia in tempo reale: predominio del cervello, insomma.

Cult of the Lamb

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Marvel’s Midnight Suns

Total War Warhammer 3

Victoria 3

Platform e Action Plaftorm

Ecco i titoli che mettono ancora avanti a tutto una consuetudine – quella delle piattaforme – fra le più antiche del videoludo. Insieme agli enigmi, ma anche senza.

Kirby e la terra perduta

OlliOlli World

Salt and Sacrifice

Timothy and the Tower of Mu

Treasures of the Aegean

Horror

I giochi action, di narrazione o sopravvivenza in salsa d’orrore sono più vivi che mai, e anzi comprendono tante accezioni diverse di ansia e paura.

Saturnalia

Signalis

The Callisto Protocol

The Chant

The Quarry

Avventure Dinamiche

Tra rispetto del passato più “enigmistico” e voglia di raccontare storie del presente, le migliori avventure dinamiche sulla piazza.

Immortality

I Was a Teenage Exocolonist

Pentiment

Return to Monkey Island

Syberia: The World Before

Sportivi, simulazioni e picchiaduro

Motori, mazzate palloni, senza pregiudizi sull’essenza arcade o simulativa: l’importante è seguire bene la propria vocazione.

FIFA 23

Gran Turismo 7

NBA 2K23

The King of Fighters XV

WWE 2K22

Realtà Virtuale

Qualità e sperimentazione in un settore che sta crescendo piano ma costantemente, sia sul piano ludico che stilistico.

Compound

Red Matter 2

Espire 2 (solo Meta Quest)

Bonelab

Moss Book 2

SPECIAL TGM AWARDS 2022

The Games Machine D.O.C., best of PC Games

Il miglior gioco per la piattaforma d’elezione di TGM, non per forza in esclusiva ma che fa onore per vari motivi alla Master Race, anche tecnici o stilistici.

Elden Ring

Expeditions Rome

Return to Monkey Island

Total War Warhammer 3

Vampire Survivors

RetroTGM Champion

Non poteva mancare il nuovo premio legato all’inserto speciale della rivista sul “presente del retrogaming”: nuovi giochi e pazzesche conversioni per antiche piattaforme!

Lykia (Plus/4, C64) Eye of the Beholder (c64) Lilly’s Saga (MSX2) Tiny Dungeons (Spectrum) Puzzle Bobble (c64)



Raccontami una storia

Il valore della narrazione avanti – o al pari di – qualsiasi altra caratteristica, pur passando da diversi sistemi di regole e presentazione visiva.

Immortality

I Was a Teenage Exocolonist

God of War Ragnarok

Pentiment

Return to Monkey Island

Musica da Giocare

I giochi che eccellono nelle colonne sonore, o le colonne sonore che eccellono più dei giochi stessi.

Elden Ring

God of War Ragnarok

Metal Hellsinger

Tunic

Vampire Survivors

Sindrome di Stendhal

I giochi davanti ai quali si rimane abbacinati dal pazzesco livello artistico o tecnico, per grandi come piccole produzioni.

A Plague Tale Requiem Elden Ring Immortality Tunic Warhammer 40,000: Darktide



Amiamo questi ragazzi

Lo studio migliore dell’anno secondo la redazione di The Games Machine. Abbiamo dovuto fare parecchie rinunce, visto che di base non c’era che l’imbarazzo della scelta.

FromSoftware poncle Obsidian Entertainment Santa Monica Studio Terrible Toybox



Best of the Future

Il gioco non ancora uscito da cui ci aspettiamo la più impressionante prestazione per un futuro non troppo lontano, presumibilmente entro il 2023.

Alan Wake 2 Homeworld 3 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Starfield The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



The Games Machine GOTY

Il premio della giuria in quel di The Games Machine. Durante le votazioni cercheremo di non arrivare alle mani.

Elden Ring God of War Ragnarok Neon White Return to Monkey Island Vampire Survivors