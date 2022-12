One Piece Odyssey: in arrivo la demo su console

Bandai Namco ha annunciato che tra qualche settimana pubblicherà una demo di One Piece Odyssey che precederà l’uscita del gioco.

Il dimostrativo sarà tuttavia disponibile soltanto su PS4, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 10 gennaio 2023. Niente demo su PC, quindi, nonostante il gioco farà capolino anche su questa piattaforma.

Non si conoscono ancora i dettagli della demo di One Piece Odyssey, ma sappiamo con certezza che i progressi verranno trasferiti nella versione completa del gioco. Possiamo dunque immaginare che il dimostrativo permetterà di affrontare il prologo dell’avventura in uscita il 13 gennaio 2023.