The Legend of Heroes: Trails into Reverie ha una data di uscita

NIS America ha confezionato un nuovo trailer di The Legend of Heroes: Trails into Reverie che non solo si focalizza sulla storia del gioco, ma ne annuncia anche la data di uscita ufficiale.









Il trailer mostra le conseguenze della Great Twilight, con Lloyd Bannings e la Special Support Section impegnati a liberare Crossbell. Nel frattempo Erebonia deve fare i conti con nuovi scontri, mentre Rean Schwarzer prova a fermarli. A questi si aggiunge anche il misterioso C.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch dal 7 Luglio 2023.