The Witcher 3: pubblicato un hotfix su PC che migliora le performance

In queste ore è stato pubblicato un hotfix per la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt, il quale pochi giorni fa ha ricevuto un corposo aggiornamento anche sulle console next-gen.

Questo piccolo update diffuso nella tarda serata di ieri va a risolvere alcuni problemi di performance e stabilità della versione 4.0 del gioco. CD Projekt RED fa sapere, inoltre, che l’hotfix corregge il bug degli overlay di Steam e di GOG.

Ricordiamo che la nuova versione di The Witcher 3: Wild Hunt va a ritoccare pesantemente il comparto grafico del gioco, introducendo il ray tracing e implementando nativamente alcune modifiche visive della community. L’update apporta anche delle novità di gameplay, anche se non tutte sono riuscitissime (per esempio la nuova telecamera).