Annunciato Risk of Rain Returns, remake del celebre roguelite

Esattamente un mese fa, Gearbox aveva fatto sapere di aver acquisito il franchise di Risk of Rain e di essere al lavoro con Hopoo Games per lo sviluppo di un nuovo progetto legato alla serie. Ebbene, ora la compagnia ha voluto annunciare Risk of Rain Returns: si tratta di un remake del primo capitolo di questa serie di roguelite cooperativi.









Questa nuova versione del gioco non soltanto potrà contare su un comparto grafico rinnovato, ma andrà a ritoccare il sistema di gioco originale introducendo combinazioni di bottino uniche, nuovi sopravvissuti, modifiche al multiplayer e molto altro.

Risk of Rain Returns sarà disponibile nel corso del 2023 su PC (via Steam) e Nintendo Switch.