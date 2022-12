Videogiochi: quasi tutti i ricavi nel 2022 provengono dal digitale

Attraverso il consueto rapporto di fine anno pubblicato sulle colonne di GamesIndustry veniamo a sapere che quasi tutti i ricavi del settore dei videogiochi sono legati alla distribuzione digitale.

Stando ai numeri segnalati nella ricerca di Newzoo citata dalla testata britannica, infatti, nel 2022 il settore dei videogiochi ha fatturato la bellezza di 184,4 miliardi di dollari, in calo del 4,3% rispetto all’anno precedente. Di questi ricavi, la metà esatta (92,2 miliardi di dollari) deriva dal mercato mobile, il 28% (51,8 miliardi di dollari) da quello console, il 21% (32,2 miliardi) da quello PC, e infine appena l’1% (2,3 miliardi di dollari) dai browser game.

Per quanto riguarda la suddivisione dei ricavi tra fisico e digitale, questa si attesa a 173,8 miliardi di dollari per quanto riguarda il digitale, e a 10,8 miliardi di dollari per il fisico. Ciò significa che il 94,2% dei ricavi del 2022 è riconducibile al digital delivery. Da notare che nel conteggio è incluso anche il mercato mobile, tuttavia se si scorporano i dati le fette della torta sono così composte: su PC, i ricavi sono per il 98% legati al digitale e per il 2% al fisico. Per quanto riguarda le console, invece, il digitale rappresenta il 72% dei ricavi totali, mentre al fisico spetta il 28%.

Anche per quanto riguarda il gaming tradizionale, dunque, stiamo assistendo a uno spostamento sempre più veloce e radicale verso il digitale. Non è quindi difficile immaginare un futuro anche piuttosto vicino in cui i videogiochi fisici saranno quasi del tutto scomparsi, anche su console.