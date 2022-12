Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in arrivo il terzo il DLC

Different Future, terza espansione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verrà lanciato il 27 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S e sarà disponibile attraverso season pass (come le due precedenti espansioni, Trials of the Dragon King e Wanderer of the Rift, esso non può essere acquistato separatamente). Ecco il teaser trailer del DLC:









L’espansione rappresenta la chiusura dell’arco narrativo iniziato con Trials of the Dragon King, e introduce novità sia dal punto di vista della storia che del gameplay: si tratta di nuove aree, livelli di difficoltà, la skin del Guerriero della Luce e il lavoro di moschettiere con le pistole, nuovo tipo di arma.

Different Future sarà l’ultima espansione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, titolo concepito da Tetsuya Nomura e Kazushige Nojima (sceneggiatore di Final Fantasy VII) il cui lancio è avvenuto agli inizi del 2022 e di cui potete trovare qui la recensione.