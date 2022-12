One Piece Odyssey: svelato un trailer di gameplay

Un nuovo trailer di gameplay di One Piece Odyssey è stato pubblicato oggi da Bandai Namco, e negli 11 minuti di video ci vengono introdotti il sistema di combattimento e l‘esplorazione.









I fan di One Piece attendono trepidanti il nuovo titolo in arrivo (il cui debutto è previsto per il 13 gennaio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S), che sarà caratterizzato da una storia inedita, realizzata da Oda proprio per questa produzione, affiancandola alla formula del del gioco di ruolo a turni. Ma se volete maggiori informazioni sul gioco potete trovarle qui, mentre ricordiamo che a partire dal 10 gennaio 2023 sarà disponibile la demo di One Piece Odyssey su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S.