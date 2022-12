GrimGrimoire OnceMore: annunciata la data di uscita occidentale

NIS America ha pubblicato un nuovo trailer di GrimGrimoire OnceMore che ne annuncia finalmente la data di uscita occidentale, anche se c’è da aspettare ancora qualche altro mese.









GrimGrimoire OnceMore è la versione rimasterizzata del videogioco sviluppato da VanillaWare e pubblicato originariamente su PS2 nel 2007. Il gioco segue le vicende dell’aspirante maga Lillet Blan nel suo viaggio nella Silver Star Tower, una rinomata accademia per giovani maghetti. Eppure nulla è come sembra all’interno della torre, dove misteri, mostri e minacce di ogni sorta sono in agguato. Spetta al giocatore scoprire la verità sulla Silver Star Tower e svelarne i segreti.

GrimGrimoire OnceMore sarà disponibile dal 7 aprile 2023 su PS4, PS5 e Nintendo Switch.