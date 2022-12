Sea of Stars è giocabile dall'inizio alla fine, in uscita nel 2023

Sabotage Studio è tornato a parlare di Sea of Stars, l’RPG che si ispira ai grandi classici dell’era 16-bit, dichiarando che lo sviluppo è in linea con la tabella di marcia e dunque l’uscita nel corso del 2023 verrà rispettata.

In un aggiornamento pubblicato nelle scorse ore su Kickstarter, gli sviluppatori hanno fatto sapere che “il percorso principale del videogioco è giocabile dai titoli di testa fino a quelli di coda. Le meccaniche di gameplay si comportano nel modo sperato, e la storia è stata completata con tutti i livelli completamente giocabili.”

A questo punto i lavori stanno andando avanti su più livelli: i contenuti opzionali stanno venendo implementati assieme agli NPC, si sta lavorando sulla localizzazione (il gioco non sarà tradotto in italiano), sulla risoluzione dei bug e sull’ottimizzazione. Al momento il gioco non è ancora in beta, anche perché affinché il progetto raggiunga questo stadio è necessario che tutti gli elementi di Sea of Stars siano presenti e siano della qualità più alta possibile.

Per finire, gli sviluppatori di Sabotage Studio non hanno voluto sbilanciarsi su una finestra di uscita più precisa, pertanto dobbiamo accontentarci di un generico 2023.