Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection si aggiorna

Konami ha pubblicato il primo aggiornamento di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Questa prima patch apporta numerose modifiche che migliorano il gameplay dei 13 titoli inclusi nella raccolta.

Tra le novità sono incluse anche migliorie alle modalità online, tra cui spicca l’introduzione del multiplayer online per Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time, pubblicato originariamente su Super Nintendo. La compagnia giapponese fa sapere, inoltre, che è in lavorazione anche la modalità online per Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES), ma questa arriverà successivamente con i prossimi update. La patch aggiunge anche la mappatura personalizzata dei pulsanti, nuovi filtri per tutti i giochi GameBoy e altre migliorie quality-of-life.

Ricordiamo che Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Qui trovate la nostra recensione.