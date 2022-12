World of Warcraft: Dragonflight riceverà sei aggiornamenti nel corso del 2023

Blizzard ha condiviso una roadmap dei contenuti previsti per World of Warcraft nel 2023: nel corso del prossimo anno i piani per il MMORPG prevedono sei aggiornamenti significativi per l’espansione Dragonflight.

Nel post sul sito ufficiale del gioco, il produttore esecutivo Holly Longdale ha sottolineato “la necessità di fare meglio di quanto abbiamo fatto a volte nel recente passato”, collegandosi alle opinioni (talvolta discordanti) espresse dai giocatori riguardo le due ultime espansioni, Battle for Azeroth e Shadowlands.

Longdale afferma anche che vuole che l’evoluzione di Dragonflight prenda la direzione di Legion, espansione di WoW del 2016 che ha riscosso un grande apprezzamento da parte dei giocatori.

“Anni dopo la sua uscita, Legion è ricordata con affetto tanto per la cadenza di aggiornamento dei contenuti di 11 settimane che è servita da cornice per il suo primo anno quanto per le armi artefatto o per le brillanti battute del padre di Khadgar”, ha raccontato Longdale. “Il nostro obiettivo per Dragonflight è che ci dovrebbe essere sempre qualcosa dietro l’angolo, con un nuovo aggiornamento che arriva nei nostri regni di prova poco dopo che l’ultimo è attivo e nelle tue mani”.

La realizzazione del piano previsto da Blizzard per Dragonflight conterà anche la presenza di una figura significativa dell’universo di Warcraft: Chris Metzen.

Longdale ha affermato che gli aggiornamenti in arrivo nella prima parte del 2023 consisteranno in due patch di medie dimensioni che offrono un mix di nuovi contenuti e aggiornamenti di sistema, seguite da una patch importante che introduce un nuovo raid, una nuova zona e una nuova stagione multiplayer competitiva. Questa struttura si ripeterà anche per la seconda metà dell’anno.

E per quanto riguarda la prossima patch in arrivo, sappiamo già che introdurrà il Trading Post, pass battaglia che consentirà ai giocatori di guadagnare oggetti cosmetici solitamente venduti solo nel negozio in-game.