TMNT: Shredder's Revenge introduce la Custom Arcade Mode

DotEmu ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge che introduce, tra le varie novità, la Custom Arcade Mode.

Grazie a questa nuova modalità è possibile personalizzare quasi completamente l’esperienza di gioco, andando così a modificare vari parametri dell’avventura abilitando o disabilitando opzioni legate ai potenziamenti, per esempio, o permettendo a tutti i giocatori di una partita cooperativa di usare lo stesso personaggio. Non è tutto, però, giacché l’aggiornamento include anche tre filtri grafici CRT e VCR per i videogiocatori più nostalgici.

Il changelog completo della patch è consultabile a questo indirizzo.