God of War Ragnarok: il New Game Plus arriverà in primavera

Santa Monica Studio ha fatto sapere di essere al lavoro sull’implementazione del New Game Plus di God of War Ragnarok, tuttavia bisognerà aspettare un po’ prima che l’aggiornamento gratuito venga dato in pasto agli utenti.

Lo studio californiano ha infatti confermato via Twitter che l’update non sarà pronto prima della prossima primavera. Gli sviluppatori non si sono sbottonati su tempistiche precise e caratteristiche, limitandosi a dichiarare che diffonderanno ulteriori dettagli una volta che ci avvicineremo alla release.

Bisognerà armarsi di pazienza, dunque. Nel frattempo, lo sapevate che God of War Ragnarok è stato incoronato dalla nostra redazione come miglior videogioco d’azione del 2022?