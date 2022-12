Final Fantasy XIV: ecco i dettagli della patch 6.3, in arrivo a gennaio

La data di lancio della patch 6.3 di Final Fantasy XIV è prevista per il 10 gennaio 2023. A distanza di circa due settimane bisognerà effettuare un altro (modesto) aggiornamento per piccole modifiche e per il nuovo Ultimate, svelato nel trailer dell’aggiornamento:









Naoki “Yoshi-P” Yoshida, produttore di Final Fantasy XIV, ha svelato durante l’evento Live Letter 75 (dedicato alle novità legate all’imminente patch) i contenuti che verranno introdotti nel gioco, tra cui nuove missioni legate alla storia principale e missioni secondarie, nuove armi Manderville, Lopporits si aggiunge alle tribù di bestie, vi sarà un nuovo dungeon e nuove prove (di cui non è stato specificato altro, probabilmente a causa di spoiler sulla storia). Potete trovare maggiori informazioni sulla patch.6.3 sul sito ufficiale del gioco.