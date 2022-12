The Division 2: il lancio su Steam avverrà a gennaio

Ubisoft ha confermato che The Division 2 arriverà su Steam il 12 gennaio 2023, circa quattro anni dopo il suo debutto su PC e console.

Nel momento del lancio del titolo (marzo 2019) l’accordo tra Ubisoft e Epic Games prevedeva che le versioni PC dei giochi fossero disponibili solamente sull’Epic Games Store e sul negozio di Ubisoft, questo comportava ovviamente l’esclusione di Steam (e il forte malcontento dei giocatori di PC).

The Division 2 non è l’unico titolo di casa Ubisoft ad approdare sulla piattaforma. Agli inizi di dicembre Steam ha accolto Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 e Roller Champions, mentre per il 5 gennaio è previsto l’arrivo di Scott Pilgrim vs. The World: The Game.