Vampire Survivors è il videogioco più amato su Steam nel 2022

Nel 2022 sono usciti migliaia di videogiochi, eppure per gli utenti di Steam il più amato è stato Vampire Survivors, perlomeno stando alle recensioni positive ricevute dal roguelite di Luca “poncle” Galante.

Nella particolare classifica di gradimento stilata da SteamDB, che utilizza un algoritmo per pesare le recensioni degli utenti, Vampire Survivors occupa il primo posto, superando Stray e God of War, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. Di seguito riportiamo le prime dieci posizioni della classifica dei videogiochi più amati su Steam. Precisiamo che tutti i titoli in questione sono usciti nel 2022.

Vampire Survivors Stray God of War Powerwash Simulator Entropy: Zero 2 Neon White Persona 5 Royal Marvel’s Spider-Man Remastered Dorfromantic Brotato

Ricordiamo, infine, che Vampire Survivors si è aggiudicato anche il prestigioso riconoscimento di The Games Machine D.O.C., premio per il miglior videogioco PC, nell’ultima edizione dei TGM Awards.