Usubuna: primi dettagli del prossimo gioco del creatore di Ikaruga

Dopo molti anni di silenzio, ecco che Hiroshi Iuchi, il creatore dello storico Ikaruga, ha diffuso i primi dettagli di Usubuna, il prossimo shoot ‘em up sviluppato da M2. Il game designer giapponese ha diffuso un primo video che illustra il prologo del videogioco e permette di ascoltare alcune tracce della colonna sonora di Usubuna.









Hiroshi Iuchi ha fatto sapere (via Gematsu) che la direzione artistica del progetto è stata affidata a Kususaga Rin, già illustratore della serie The Faraway Paladin, e che lo sviluppo sta procedendo senza particolari criticità dopo un precedente reboot dei lavori che ha costretto il team a riprogettare da zero alcune meccaniche e parte del design.

Per finire, sono state pubblicate alcune concept art di Usubuna che mostrano due delle navicelle presenti nel videogioco. Bocche cucite sul periodo di uscita: sappiamo solo che il videogioco uscirà prossimamente sulle console PlayStation.