Annunciato Ghost of a Tale 2, in sviluppo con l'Unreal Engine 5

Lionel “Seith” Gallat ha pubblicato una prima immagine teaser su Twitter che preannuncia l’arrivo di Ghost of a Tale 2, il sequel dell’avventura a tinte stealth pubblicata qualche anno fa su PC e console.

Non siamo ancora a conoscenza di tutti i dettagli, ma sappiamo che lo sviluppatore ha deciso di abbandonare Unity per passare all’Unreal Engine 5. Nel primo Ghost of a Tale seguiamo le vicende di Tilo, un topo bardo alla ricerca del vero amore: il gioco unisce elementi tipici delle avventure esplorative con dinamiche stealth e qualche combattimento all’arma bianca.

Sviluppato da un team minuscolo, basti pensare che Gallat si è occupato del 90% dei lavori assieme al progettista Paul Gardner, Ghost of a Tale ha saputo conquistare un nutrito seguito di appassionati, i quali non vedono l’ora di mettere le mani sul sequel. Quando? Ancora non si sa.