Yuji Naka ufficialmente incriminato con l'accusa di insider trading

Le disavventure di Yuji Naka con la giustizia giapponese non sembrano aver fine: il creatore di Sonic è stato infatti ufficialmente incriminato con l’accusa di insider trading dalla procura di Tokyo.

Lo veniamo a sapere grazie alle informazioni riportate su Game Developer, dove leggiamo che Yuji Naka, durante la sua permanenza nell’organico di Square Enix, avrebbe sfruttato delle informazioni note solo all’interno della compagnia per investire 144,7 milioni di yen (poco più di un milione di euro al cambio attuale). Naka avrebbe infatti saputo in anticipo che Square Enix si preparava ad annunciare Final Fantasy VII: The First Soldier, pertanto avrebbe acquistato azioni della compagnia di sviluppo prima che l’informazioni diventasse di dominio pubblico, in questo modo avrebbe potuto guadagnare dall’inevitabile incremento di valore delle suddette azioni.

Non è la prima volta che Yoji Naka si ritrova a far fronte a un’accusa di insider trading: lo scorso novembre, infatti, il game designer giapponese era stato arrestato in circostanze simili.