PlayStation Plus: confermati i videogiochi di gennaio

Qualche giorno fa abbiamo riportato un’indiscrezione circa i possibili videogiochi che gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential potranno scaricare a gennaio. Ebbene, ora Sony ha annunciato ufficialmente la lineup del prossimo mese, confermando di fatto i rumor dei giorni scorsi.

A partire dal 3 gennaio, infatti, sarà possibile scaricare Star Wars Jedi: Fallen Order in versione PS4 e PS5, il metroidvania Axiom Verge 2 per le medesime piattaforme, e infine Fallout 76 in formato PS4. Questi titoli saranno riscattabili fino al 6 febbraio, ma saranno giocabili fintanto che l’abbonamento al PlayStation Plus rimarrà attivo.