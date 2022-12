S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un nuovo trailer di gameplay

Nonostante le ovvie difficoltà legate alla guerra che lo studio ucraino sta affrontando, GSC Game World continua a lavorare allo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, tant’è che la compagnia ha voluto pubblicare un nuovo trailer che mette in mostra il gameplay del videogioco in questione.









Il video della durata di due minuti e mezzo offre un mix di cutscene, esplorazione e sparatorie, mettendo in risalto la zona di esclusione attorno alla centrale nucleare di Chornobyl, i suoi misteri e gli orrori che la popolano. Per l’occasione sono stati pubblicati anche alcuni nuovi screenshot ufficiali che trovate in calce all’articolo.

Segnaliamo, infine, che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà disponibile nel corso del 2023 su PC e Xbox Series X|S, salvo imprevisti che purtroppo non sono da escludere vista la situazione in cui si ritrova a operare lo studio di sviluppo.