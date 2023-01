Lo sviluppo del nuovo Fable non è ripartito da zero

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le notizie circa un possibile reboot dello sviluppo del nuovo Fable in lavorazione presso Playground Games. Stando alla disinformazione alimentata dall’ormai famigerato Idle Sloth su Twitter, un individuo la cui inaffidabilità è certificata, lo studio britannico avrebbe cancellato la build precedente per ricominciare da zero i lavori. Peccato che la fonte di tutto sia un post sulla board di 4chan, dove chiunque può scrivere qualsiasi cosa senza alcun controllo.

Inutile dire che la notizia circolata in queste ore è falsa, ma d’altronde sarebbe bastato effettuare una semplice verifica delle fonti per accertarsi della cosa ed evitare di diffondere disinformazione. Come se non bastasse, il giornalista Christopher Dring di GamesIndustry, la cui affidabilità è invece comprovata, ha immediatamente affermato che le voci sulla cancellazione interna di Fable sono del tutto infondate. A chi dare credito, dunque? A un anonimo su quella cloaca di 4chan, o a un giornalista che si occupa quotidianamente di rapporti B2B con le compagnie di sviluppo e pubblicazione di videogiochi? A voi la scelta.