System Shock: il remake uscirà a marzo, è ufficiale

Dopo una lunghissima gestazione, il remake di System Shock si sta finalmente preparando al lancio ora che l’uscita è stata fissata in maniera ufficiale e definitiva.

Con un messaggio appena pubblicato su Kickstarter, Nightdive Studios ha fatto sapere che il gioco vedrà la luce nel corso del mese di marzo. In realtà, se ricordate, avevamo già riportato questa notizia qualche mese fa, tuttavia oggi abbiamo avuto la conferma ufficiale da parte degli sviluppatori.

La compagnia spiega che l’accordo di publishing siglato con Prime Matter ha permesso agli sviluppatori di concentrarsi interamente sul remake di System Shock, garantendo così un livello qualitativo più elevato. Non dovrebbero dunque esserci ulteriori rinvii: il gioco uscirà tra un paio di mesi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Restiamo in attesa di conoscere il giorno di pubblicazione.