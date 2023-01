Atomic Heart: 4 DLC aggiungeranno contenuti per single player

Il lancio di Atomic Heart avverrà il prossimo 21 febbraio per PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One (su Game Pass sarà disponibile dal day-one), e le belle notizie non finiscono qui: ben quattro DLC (inclusi nella Gold Edition e nella Premium Edition) aggiungeranno nuovi contenuti per il giocatore singolo.

L’informazione è stata svelata dal fondatore dello studio e direttore del gioco Robert Bagratuni, durante un’intervista con WCCF Tech: “I DLC hanno lo scopo di espandere notevolmente l’esperienza del giocatore con nuovi territori, missioni, enigmi, nemici, oltre a personaggi e storie del mondo. Abbiamo in programma di espandere in modo significativo sia i territori del mondo aperto, sia nuovi complessi e laboratori, dove il giocatore imparerà di più sul mondo di Atomic Heart e dovrà completare nuove sfide”.

Nessun contenuto aggiuntivo sembra essere previsto invece (al momento) per il multiplayer.