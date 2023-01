Ci ha lasciati Roger Kean, co-fondatore di CRASH e Zzap!64

Dopo la recente morte del compagno Oliver Frey, oggi dobbiamo rivolgere un doloroso addio a Roger Kean, una delle menti dietro riviste come CRASH e Zzap!64.

Insieme a Oliver Frey e Franco Frey, negli anni ’80 Roger Kean aveva co-fondato Newsfield Publications, e durante un’intervista con The Out of Print Archive dedicata al successo di Newsfield, Kean ha raccontato:

“È stato il talento di Oliver a renderlo possibile. Volevamo allontanarci dall’aspetto tutto tecnico delle riviste contemporanee. Crash – e gli altri – avrebbero dovuto promuovere il brivido dei giochi, quindi dovevano avere copertine entusiasmanti. Inoltre, volevamo distinguerci sugli affollati scaffali delle notizie. Noterai che le prime copertine di solito avevano una faccia che fissava il potenziale acquirente, cosa non comune a quei tempi”.

Successivamente alla liquidazione di Newsfield, avvenuta nel 1991, Kean ha fondato Europress, che ha lanciato Sega Force e N-Force. Kean in seguito aveva lavorato presso il ramo britannico della società di guide strategiche Prima Publishing e in tempi recenti era stato coinvolto nel revival di Zzap!64 e CRASH presso Fusion Retro Books.