Gran Turismo 7 è in arrivo su PlayStation VR2

A partire dal 22 febbraio Gran Turismo 7 riceverà il supporto per PlayStation VR2, attraverso un aggiornamento gratuito. Ecco il breve video di presentazione del gioco che è stato mostrato durante il CES 2023:









Manca ormai poco al debutto di PlayStation VR2, che avverrà il 22 febbraio al prezzo di 599,99 euro e del quale, secondo i rumor, Sony ha in programma di produrre due milioni di unità entro marzo 2023. Gran Turismo 7 è uno degli oltre 30 titoli che accompagneranno il lancio del visore di nuova generazione, tra i quali ritoviamo Horizon Call of the Mountain, The Dark Pictures: Switchback VR, No Man’s Sky e Resident Evil Village e molti altri.