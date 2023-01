PlayStation ha svelato Project Leonardo

Svelato durante la presentazione al CES 2023, Sony ha raccontato che il kit controller ad accessibilità personalizzabile in fase di sviluppo, chiamato Project Leonardo, è stato “progettato per rimuovere le barriere al gioco e aiutare i giocatori con disabilità a giocare più facilmente, più comodamente e per periodi più lunghi su PS5”, la cui realizzazione ha coinvolto diversi esperti di accessibilità legati ad organizzazioni come AbleGamers, Special Effect e Stack Up.

Project Leonardo può essere utilizzato come controller in autonomia o abbinato a controller aggiuntivi Project Leonardo o DualSense, e secondo quanto affermato da PlayStation si possono utilizzare insieme fino a due controller Project Leonardo e un DualSense per creare un controller virtuale.

Come si può leggere su PlayStation Blog, le principali caratteristiche del controller riguardano la personalizzazione dell’hardware (che include un ampio kit di componenti intercambiabili), la mappatura dei pulsanti (con la possibilità di programmarli per qualsiasi funzione supportata) e i profili di controllo, memorizzando le impostazioni dei pulsanti programmati.