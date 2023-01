Valorant: svelata la nuova mappa Lotus

Il 10 gennaio in occasione dell’inizio della Stagione 6 di Valorant: Atto 1 sarà disponibile Lotus: la nuova mappa ambientata in India. Oltre ad essa, l’aggiornamento 6.00 introdurrà la correzione di numerosi bag (per esempio quello legato l’abilità Lockdown di Killjoy, che non subisce danni da altre abilità).

Come mostrato nel trailer, la nuova mappa è caratterizzata da tre aree principali in cui combattere, ricordando molto lo stile di Haven.

Valorant è un gioco free-to-play per PC, ora disponibile su PC Game Pass insieme a League of Legends e Legends of Runeterra, con tutti i contenuti sbloccati.