One Piece Odyssey: in arrivo una demo

Sarà disponibile dal 10 gennaio la demo di One Piece Odyssey, che consentirà di giocare le prime due ore del titolo, il cui debutto avverrà il 13 gennaio.

Come indicato di seguito al video, i dati di salvataggio della demo saranno trasferiti al gioco completo.

Attraverso la demo verranno provate le peculiarità di Odyssey, come l’orientamento del gioco di ruolo verso sfide tattiche invece di combattimenti ricchi di azione. Nella demo non sarà tuttavia possibile esplorare elementi come Memoria, il mondo caratterizzato dalle memorie legate alle avventure vissute dai Pirati di Cappello di Paglia in passato.

One Piece Odyssey sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, e se vi siete persi la nostra anteprima la trovate cliccando qui!