Company of Heroes 3: presto al via un ultimo playtest

Relic Entertainment si prepara all’imminente uscita di Company of Heroes 3 predisponendo un ultimo playtest prima della pubblicazione del gioco. Gli interessati avranno infatti una chance di partecipare a un test tecnico multiplayer a partire da domani, mercoledì 11 gennaio.

Per partecipare bisogna richiedere l’accesso attraverso la pagina del prodotto su Steam, dopodiché vi verrà recapitato un invito nel caso in cui la richiesta venga accettata dagli sviluppatori. Ribadiamo che il test non presenterà alcun contenuto della modalità campagna single player, bensì sarà esclusivamente votato agli scontri multigiocatore.

Per finire, vi ricordiamo che Company of Heroes 3 sarà disponibile dal 23 febbraio su PC, per poi arrivare successivamente anche sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.