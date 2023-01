Mike Brown, ex director di Forza Horizon, fonda Maverick Games

Mike Brown, ex creative director di Playground Games, ha annunciato la fondazione di Maverick Games, un nuovo studio di sviluppo di videogiochi tripla A con base a Leamington Spa (Regno Unito). Questa nuova realtà potrà contare sull’apporto di Harinder Sangha nel ruolo di direttore operativo (in precedenza co-studio head di Sumo Digital Leamington), mentre sempre da Playground Games troviamo anche l’executive producer Tom Butcher, il direttore tecnico Matt Craven, il content director Gareth Harwood e l’audio director Fraser Strachan. Per finire nel team all-stars troviamo anche l’art director Ben Penrose e la UX/UI director Elly Marshall.

“Il nostro obiettivo è diventare uno studio amato dalle persone,” ha dichiarato Mike Brown. “Per i giocatori, siamo già al lavoro su un titolo di altissima qualità, mentre per gli sviluppatori stiamo costruendo una casa in cui chiunque possa sentirsi incoraggiato a prendere rischi, essere curioso, creativo, innovativo, ed essere sé stesso.”

Il primo videogioco di Maverick Games sarà un titolo open world per PC e console, ma possiamo immaginare che ci vorrà un bel po’ di tempo prima che questo titolo venga annunciato ufficialmente, figuriamoci quanto bisognerà aspettare prima che possa vedere la luce del sole. Nel frattempo Mike Brown e compagni sono impegnati a costruire il team di sviluppo e dunque ad assumere personale.