Xbox: il prossimo showcase è alle porte

Siamo ancora in attesa di notizie ufficiali, ma sembrerebbe che il prossimo showcase dedicato ai giochi Xbox in arrivo nel 2023 si terrà mercoledì 25 gennaio alle ore 21:00 CET, sui canali ufficiali di Xbox su Twitch e YouTube. Xbox Developer_Direct sarebbe il titolo dello show e sarà ospitato sia da Xbox che da Bethesda.

In programma per l’evento ci sarebbero approfondimenti su Redfall, Minecraft Legends, Forza Motorsport e contenuti di ZeniMax Online Studios: un vero sguardo approfondito sui principali giochi previsti per il 2023, promessa di Microsoft legata all’incremento della trasparenza e della frequenza riguardo le informazioni sui giochi Xbox in arrivo. Se le previsioni sono corrette, l’attesa non durerà a lungo!