Ant-Man and The Wasp: Quantumania, svelato un nuovo trailer

Distribuito da The Walt Disney Company Italia, diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige e Stephen Broussard, Ant-Man and The Wasp: Quantumania debutterà il 15 febbraio nei cinema italiani. Ed ecco un nuovo trailer del film, che avvia la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe:









Nel film vedremo Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) alle prese con un’avventura che supererà i limiti dell’immaginabile, attraverso il Regno Quantico, e ci saranno nuove creature e minacce ad attenderli, compreso l’antagonista Kang il Conquistatore. Durante questo viaggio i due supereroi potranno contare anche sul supporto della loro famiglia: i genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e la figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton).