Meta ha annunciato la fine del supporto per Meta Quest 1

La fine del supporto per il visore Meta Quest VR originale è stata annunciata ufficialmente da Meta: i possessori potranno ancora giocare ai giochi VR che già possiedono e utilizzare altre app, ma non avranno più l’accesso alle funzionalità social del visore. La comunicazione della notizia è avvenuta tramite una mail ai proprietari, in cui Meta ha chiarito che la società sta solamente interrompendo lo sviluppo di nuove funzionalità per il vecchio visore (la fine di questa tipologia di servizi avverrà dal 5 marzo), e che gli aggiornamenti legati alla sicurezza si protrarranno fino al 2024.

Nonostante alcuni ostacoli da cui sono scaturite le perdite fiscali che hanno comportato l’aumento del prezzo del prodotto, il supporto per Meta Quest 2 continuerà a procedere stabilmente.