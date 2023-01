Dragon Quest: in arrivo un nuovo gioco per mobile

Il 18 gennaio 2023 alle ore 11:00 CET Square Enix presenterà un nuovissimo gioco del franchise Dragon Quest, per dispositivi mobili.

Nel video di presentazione (disponibile sul canale YouTube del publisher) verranno svelate maggiori informazioni, come il titolo e la spiegazione del gioco, e ne vedremo il gameplay giocato in live. Proprio il fatto che verrà mostrato il gameplay in diretta ci lascia intendere che il processo di sviluppo sia in fase avanzata e che magari sia proprio il 2023 l’anno del lancio (non si sa ancora se il gioco è destinato anche all’estero).

Dragon Quest Treasures è l’ultimo titolo della serie che ha debuttato lo scorso dicembre, disponibile su Nintendo Switch. Se ne volete sapere di più cliccate qui per la recensione!