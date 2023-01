Bayonetta 3: è disponibile una nuova patch

È stata pubblicata una nuova patch per Bayonetta 3 (Nintendo Switch) e la modifica più rilevante introdotta nel gioco è legata all’attivazione della meccanica Witch Time di Viola (che permette alla strega titolare di rallentare il tempo e attaccare i nemici dopo una schivata avvenuta all’ultimo secondo).

Con la patch la meccanica avverrà con un’animazione aggiuntiva e un tempo prolungato sia per la finestra di attivazione che per la durata. Riceve modifiche anche la difficoltà di alcuni livelli di Niflheim: alcuni di questi vedranno un minor grado di difficoltà e un aumento del limite di tempo e vita.

Inoltre con la patch sarà più semplice ottenere gli oggetti necessari (il Vecchio Libro Illustrato e tre chiavi) per sbloccare il capitolo segreto, che introduce il prequel Bayonetta Origins: Cereza e il Demone Perduto.

E se vi siete persi la videorecensione di Bayonetta 3, cliccate subito qui!

