PlayStation Plus: Back 4 Blood e Life is Strange tra i giochi nel catalogo di gennaio

Sony ha svelato i titoli in arrivo nel catalogo PlayStation Plus di gennaio per gli abbonati di livello Premium ed Extra: a partire da martedì prossimo, 17 gennaio, ecco i titoli che saranno disponibili sulla piattaforma:

Back 4 Blood

Devil May Cry 5: Special Edition

Life is Strange e il prequel Life is Strange: Before the Storm

Dragon Ball FighterZ

Sayonara Wild Hearts

Just Cause 4: Reloaded

The Far Shore,

Omno

Erica

Gli abbonati di livello Premium avranno accesso anche a tre giochi per PlayStation 1: Star Wars Demolition, Hot Shots Golf 2 e Syphon Filter 3.