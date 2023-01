Microsoft terrà un Xbox & Bethesda Developer Direct a breve

Microsoft ha annunciato che tra pochi giorni terrà un Xbox & Bethesda Developer Direct, ossia una trasmissione in diretta streaming che ci aggiornerà sullo stato dello sviluppo di alcuni videogiochi molto attesi.

La compagnia di Redmond ha citato esplicitamente Redfall, il prossimo Forza Motorsport, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online, ma non mancheranno update su altri titoli che arriveranno su PC e console Xbox nei prossimi mesi, con un occhio di riguardo volto al servizio Game Pass.

Per finire, Microsoft ha precisato che durante l’Xbox & Bethesda Developer Direct che si terrà il 25 febbraio alle 21:00 (ora italiana) non verranno diffusi dettagli su Starfield. Non temete: il prossimo videogioco di ruolo fantascientifico di Bethesda sarà protagonista di un successivo evento streaming dedicato.