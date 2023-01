Ubisoft rinvia Skull and Bones e cancella tre giochi non annunciati

Sembra strano ma dobbiamo riportare la notizia dell’ennesimo rinvio di Skull and Bones: il videogioco di scontri in mare aperto targato Ubisoft è stato rinviato all’inizio del prossimo anno fiscale, che partirà ad aprile.

Non è tutto, però, dal momento che la compagnia francese ha fatto sapere di aver cancellato ben tre progetti non ancora annunciati nell’ottica della riduzione dei costi. Ciò è dovuto principalmente alla necessità di tagliare oltre 200 milioni di euro nel corso dei prossimi due anni, mentre le risorse del publisher vengono spostate su progetti ritenuti più profittevoli. Ubisoft spiega poi di aver rivisto al ribasso le stime di vendita nette legate all’anno fiscale in corso, passando dagli 830 milioni di euro previsti inizialmente agli attuali 725 milioni di euro. Questo perché due delle principali release dei mesi scorsi, Mario + Rabbids Sparks of Hope e Just Dance 2023, non hanno riscosso il successo commerciale sperato vendendo al di sotto delle aspettative.

Un anno fiscale difficile, dunque, quello che si sta avvicinando alla conclusione, ma i manager di Ubisoft sono convinti di riuscire a invertire la rotta l’anno seguente.