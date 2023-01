Microsoft vuole ridurre l'impatto ambientale delle console Xbox

Le console Xbox saranno più ecologiche, lo ha annunciato Microsoft: una nuova modalità di alimentazione (definita “carbon aware”, che lascia intendere un l’utilizzo più consapevole del carbonio) verrà eseguita nel programma di test Xbox Insider, presto disponibile per tutti coloro che possiedono una Xbox.

Questa modalità prevede un’ottimizzazione dell’esecuzione di aggiornamenti e download nei momenti in cui la rete elettrica locale è meno soggetta all’utilizzo di combustibili fossili. Tramite la connessione a internet la console avrà accesso ai dati regionali legati all’intensità di carbonio di cui necessita per attivare la modalità. Fino a che la console sarà connessa a internet, l’ottimizzazione funzionerà come impostazione predefinita, e Microsoft sottolinea che è preferibile che la console sia in modalità Spegnimento, in quanto essa è fino a 20 volte più efficiente rispetto alla modalità Sospensione, dal punto di vista energetico.

Questo tipo di ottimizzazione è stata adottata anche per gli aggiornamenti di Windows 11 a partire dall’anno scorso.