Hogwarts Legacy: svelati i requisiti hardware ufficiali

Quando mancano poche settimane all’uscita di Hogwarts Legacy, ecco che Warner Bros. ha pubblicato i requisiti hardware ufficiali per far girare il gioco su PC. Scopriamoli assieme.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i5-6660 (3.3 GHz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz)

: Intel Core i5-6660 (3.3 GHz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz) RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Nvidia GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB

: Nvidia GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 85GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-8700 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

: Intel Core i7-8700 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Nvidia GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770

: Nvidia GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 85GB

Sono stati diffusi anche i requisiti necessari a far girare il gioco a livello di dettaglio Ultra e a livello Ultra in risoluzione 4K. I dettagli sono presenti nell’immagine presente qui in basso.