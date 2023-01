Undisputed in uscita su Steam in Accesso Anticipato a fine mese

Steel City Interactiveha annunciato la data di uscita in Accesso Anticipato su Steam di Undisputed, il videogioco simulativo di boxe che potrà contare su un roster di oltre cinquanta atleti giocabili.









Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Undisputed mira a proporre un’esperienza di boxe autentica puntando su un comparto grafico all’avanguardi e su un sistema di gioco di gambe a loro dire rivoluzionario che include un modificatore di movimento lento per aiutare i giocatori a muoversi sul ring con facilità.

Undisputed sarà dunque disponibile su Steam in Accesso Anticipato dal 31 gennaio, tuttavia Steel City Interactive non ha ancora stabilito per quanto tempo il gioco rimarrà nel programma di Early Access.