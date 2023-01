Black Myth: Wukong, un cortometraggio ne svela la finestra di uscita

In occasione del capodanno cinese, gli autori di Black Myth: Wukong hanno pubblicato un simpatico cortometraggio che rivela la finestra di uscita ufficiale di questo ambizioso action RPG.









Il video che trovate qui in alto celebra l’arrivo dell’anno del coniglio, tuttavia ci dà appuntamento all’anno del dragone. Black Myth: Wukong, infatti, sarà disponbile solamente nell’estate del 2024. Bisognerà attendere un bel po’, quindi armatevi di pazienza.

Per quanto riguarda le piattaforme di riferimento, per adesso l’arrivo del videogioco è confermato solo su PC. Chissà che nel frattempo non vengano annunciate altre piattaforme.