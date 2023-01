The Callisto Protocol: le vendite sono al di sotto le aspettative

Stando a un report pubblicato dal sito coreano MK Odyssey, le vendite di The Callisto Protocol sarebbero state ben al di sotto delle previsioni fissate dal publisher Krafton.

La compagnia avrebbe infatti fissato un target di cinque milioni di unità per rientrare nell’investimento di 200 miliardi di won (circa 150 milioni di euro) e generare un profitto, tuttavia le vendite di The Callisto Protocol sarebbero per ora intorno alle due milioni di copie. Secondo gli analisti, a questo punto sarebbe molto difficile raggiungere l’obiettivo fissato da Krafton.

Di conseguenza, Krafton potrebbe trovarsi in difficoltà sul mercato finanziario dal momento che varie compagnie di investimento hanno rivisto al ribasso il valore potenziale delle azioni.